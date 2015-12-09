Британская семья установила новогоднюю елку на потолке - ФОТО

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Британская семья установила рождественскую елку на потолке, чтобы защитить праздничное дерево от нападений своей кошки Шторм, сообщает Report со ссылкой на Daily Mail.

25-летняя Наташа Смит и 37-летний Уэйн Руди готовятся к своему первому Рождеству с питомицей. Как отмечает газета, ради спасения елки пришлось пойти на крайности, бросающие вызов гравитации. На установку перевернутого дерева у Смит, Руди и двоих его детей ушел целый день. На потолке под елкой семья разложила подарки, а на полу у верхушки они разместили фигурку Супермена, который как бы поддерживает дерево.

"Все знают, что кошки могут устроить беспредел", – заявила Смит. По ее словам, Шторм – "особенно сумасшедшая", и само собой разумеется, что елка для кошки является "легкой добычей". "Мы назвали ее Шторм в честь супергероини из "Людей Икс", – добавила Смит.

Кроме того, она сообщила, что в прошлом году у них было "нормальное" праздничное дерево, но теперь семейство может сделать "безумные" елки традицией.