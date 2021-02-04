Врачи объявили о первой успешной пересадке лица и рук в мире

Первым в мире человеком, которому успешно пересадили лицо и кисти, стал 22-летний американец из Нью-Джерси Джо Дими

Первым в мире человеком, которому успешно пересадили лицо и кисти, стал 22-летний американец из Нью-Джерси Джо Дими, сообщает Report со ссылкой на NBC News. Перед тем в мире проводили только 2 таких операции, но обе были неудачными.

В целом, в мире провели около 50 пересадок лица и около 100 трансплантаций рук. Но еще ни разу не удавалось успешно провести обе трансплантации одновременно одному пациенту.

Операция по трансплантации может легко сойти на нет, в частности вследствие инфекций, из-за сосудистой недостаточности после повторного соединения сосудов, или из-за отторжения нового органа организмом пациента.

"Когда мы говорили о возможности сделать и руки, и лицо, я должен был сообщить ему, что за всю историю это пытались сделать дважды и оба случая были неудачными, и на самом деле один из этих пациентов умер. Он понимал риски, которые были связаны с этим, и он знал, что это передовая операция, которая не была успешной в прошлом, но он больше верил во всех нас", рассказал доктор Эдуардо Родригес, который проводил трансплантацию.

В июле 2018 года Джо Дими возвращался поздно с работы и заснул за рулем. Его машина перевернулась и загорелась. Парень очнулся в больнице почти три месяца после аварии. Джо Дими получил 80% ожогов тела. За это время ему сделали около 20 реконструктивных операций.

Подходящий донор нашелся только в августе 2020 года. Операция длилась 23 часа. Теперь Джо может самостоятельно питаться, мыть руки и даже играть в бильярд.