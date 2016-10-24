Бельгийские кондитеры изготовили самый большой в мире эклер

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Кондитеры бельгийского города Вервье приготовили шоколадный эклер, длина которого составляет 676,6 м.

Как передает Report, об этом сообщили СМИ Бельгии.

По сообщению, это самое больше пирожное эклер когда-либо изготовлявшееся в мире.

Над уникальным пирожным около трех часов трудились более 20 кондитеров. Хотя рекорд был нотариально заверен, он не войдет в книгу Гиннесса, так как организаторы не подавали необходимую в таких случаях заявку.

На изготовление пирожного ушло 70 кг сливочного масла, 2 тыс. яиц, 50 кг муки и 300 литров молока. Все эти ингредиенты на общую сумму в 1,5 тыс. евро были предоставлены спонсорами.

Выручка от продажи около 6 тыс. кусочков от гигантского эклера пойдет на благотворительные цели.

СМИ уточняют, что официальный рекорд мира по изготовлению самого большого эклера сохраняется за швейцарским булочником, который изготовил пирожное длиной 503 м.