Бельгийские кондитеры изготовили самый большой в мире эклер

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Кондитеры бельгийского города Вервье приготовили шоколадный эклер, длина которого составляет 676,6 м.
Как передает Report, об этом сообщили СМИ Бельгии.
По сообщению, это самое больше пирожное эклер когда-либо изготовлявшееся в мире.
Над уникальным пирожным около трех часов трудились более 20 кондитеров. Хотя рекорд был нотариально заверен, он не войдет в книгу Гиннесса, так как организаторы не подавали необходимую в таких случаях заявку.
На изготовление пирожного ушло 70 кг сливочного масла, 2 тыс. яиц, 50 кг муки и 300 литров молока. Все эти ингредиенты на общую сумму в 1,5 тыс. евро были предоставлены спонсорами.
Выручка от продажи около 6 тыс. кусочков от гигантского эклера пойдет на благотворительные цели.
СМИ уточняют, что официальный рекорд мира по изготовлению самого большого эклера сохраняется за швейцарским булочником, который изготовил пирожное длиной 503 м.
News DepartmentАвтор новости
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