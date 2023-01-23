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Бактерии вида Rhodococcus ruber способны питаться пластиком

Бактерии вида Rhodococcus ruber способны питаться пластиком Европейские молекулярные биологи доказали, что микробы вида Rhodococcus ruber способны расщеплять полиэтилен и использовать возникшие в результате этого углеводородные молекулы в своей жизнедеятельности
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23 января 2023 г. 21:00
Бактерии вида Rhodococcus ruber способны питаться пластиком

Европейские молекулярные биологи доказали, что микробы вида Rhodococcus ruber способны расщеплять полиэтилен и использовать возникшие в результате этого углеводородные молекулы в своей жизнедеятельности.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, работа опубликована в журнале Marine Pollution Bulletin. О результатах cегодня сообщила пресс-служба нидерландского Королевского института по исследованию моря (NIOZ).

"Нам впервые удалось на практике показать, что микробы способны переваривать пластик и разлагать его на углекислый газ и другие молекулы. В прошлом наши коллеги уже демонстрировали, что эти бактерии способны ускорять деградацию пластика, однако мы впервые доказали, что эти живые существа используют продукты разложения полимеров в своей жизнедеятельности", - заявила научный сотрудник NIOZ Майке Гаудриан, чьи слова приводит пресс-служба института.

Накопление большого количества пластикового мусора в природе и на свалках заставляет ученых искать как химические, так и биологические пути его утилизации. К примеру, недавно европейские биологи обнаружили, что гусеницы восковой моли могут поедать и переваривать разные формы полиэтилена, а их японские коллеги открыли микробов, способных разлагать лавсан, самый популярный материал для производства бутылок и другой пластиковой посуды.

Гаудриан и ее коллеги уже несколько лет изучают, как с пластиком взаимодействуют морские микробы вида Rhodococcus ruber, способные образовать пленки на поверхности микрочастиц из полиэтилена и других рукотворных полимерных материалов, плавающих в толще Мирового океана. Эти пленки, как обнаружили океанологи в недавнем прошлом, ускоряют деградацию пластика.

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