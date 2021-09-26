Археологи подтвердили уничтожение древнего города метеоритом

Международная археологическая группа после раскопок подтвердила, что метеорит уничтожил древний город Телль-эль-Хаммам.

Международная археологическая группа после раскопок подтвердила , что метеорит уничтожил древний город Телль-эль-Хаммам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это произошло порядка 3 600 лет назад. Из-за вспышки, образованной метеоритом, температура воздуха резко поднялась до 2 тысяч градусов, уничтожив все живое в радиусе десятков километров.

При раскопках слоя смеси, которая состояла из обожженных остатков зданий, утвари и породы, ученые нашли крупицы искусственных алмазов, образующихся только при мощном ударном воздействии. Это позволило подтвердить, что над городом взорвался метеорит.