Американский актер умер от коронавируса - ФОТО

Американский актер Аллен Гарфилд скончался от коронавируса в возрасте 80 лет.

Как передает Report, об этом в Facebook сообщила его коллега Рони Блейкли.

Актер умер в больнице в штате Калифорния. Смерть Гарфилда изданию The Hollywood Reporter подтвердила его сестра Лоис Гурвиц.

Гарфилд снялся более чем в 100 фильмах и телевизионных шоу. Актер играл роли в фильмах Вуди Аллена ("Бананы"), Фрэнсиса Форда Копполы ("Разговор", "Клуб Коттон"), Романа Полански ("Девятые врата").

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.