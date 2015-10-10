​Акула спасла американца от рака почки

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Потенциально смертельная встреча с акулой спасла американцу Юджину Финни жизнь после того, как врачи, лечившие его от полученных травм, обнаружили рак.

Как передает Report, об этом пишет San Jose Mercury News.

Финни с женой и детьми в возрасте от 6 до 10 лет отправился на семейный отдых в Хатингтон-Бич (Калифорния), где он решил искупаться в океане. Но как только зашел в воду, он почувствовал, как что-то ударило в спину. По его словам, удар был самым сильным в его жизни, и последствием которого стал синяк и глубокий изогнутый порез.

Американцу удалось спастись из воды и уже на пляже, когда его жена отмывала кровь со спины, они увидели плавники в воде, после чего спасатели приказали все срочно выйти из воды.

Уже возвращаясь в родной город Фитчбург (штат Массачусетс), он заехал в больницу, где врачи и обнаружили опухоль в его правой почке размером с грецкий орех. Медики провели успешную операцию и избавили Финни от рака без химиотерапии или лучевой терапии.