ABBA представит новые песни после 39-летнего перерыва

Группа ABBA после 39-летнего перерыва представит новые песни.

Группа ABBA после 39-летнего перерыва представит новые песни.

Как передает Report со ссылкой на The Sun , релиз намечен на 2 сентября.

Издание отмечает, что легендарная шведская группа запустила новый сайт, а в Twitter повесила баннер.

ABBA - один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Шведская группа образовалась в 1972-м. Через девять лет проект распался, но музыканты смогли превратить коллектив в один из самых известных в истории шоу-бизнеса и создать хиты, среди которых Mamma Mia, Happy New Year, Dancing queen, Waterloo, Chiquitita и другие.

В состав ABBA входили Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Свое название группа получила как раз по первым буквам имен исполнителей.