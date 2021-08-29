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ABBA представит новые песни после 39-летнего перерыва

ABBA представит новые песни после 39-летнего перерыва Группа ABBA после 39-летнего перерыва представит новые песни.
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29 августа 2021 г. 07:26
ABBA представит новые песни после 39-летнего перерыва

Группа ABBA после 39-летнего перерыва представит новые песни.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, релиз намечен на 2 сентября.

Издание отмечает, что легендарная шведская группа запустила новый сайт, а в Twitter повесила баннер.

ABBA - один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Шведская группа образовалась в 1972-м. Через девять лет проект распался, но музыканты смогли превратить коллектив в один из самых известных в истории шоу-бизнеса и создать хиты, среди которых Mamma Mia, Happy New Year, Dancing queen, Waterloo, Chiquitita и другие.

В состав ABBA входили Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад. Свое название группа получила как раз по первым буквам имен исполнителей.

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Версия на азербайджанском языке ABBA 39 illik fasilədən sonra yeni mahnılarını təqdim edəcək

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