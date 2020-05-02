106-летняя француженка вылечилась от коронавируса - ФОТО

Жительница Франции в возрасте 106 лет смогла вылечиться от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на газету Parisien, Элен Лефевр, живущая в доме престарелых в департаменте Ивелин столичного региона, сдала положительный тест на коронавирус 15 апреля. У нее отмечалась слабость и высокая температура. Женщина находилась на изоляции в своей комнате, и госпитализация ей не потребовалась.

Сейчас Лефевр здорова, ее состояние не вызывает беспокойства.

У женщины не осталось родственников. В доме престарелых, где она живет, 200 постояльцев и 160 сотрудников.

Лефевр родилась за несколько дней до начала Первой мировой войны. Ей было пять лет, когда в мире разразилась пандемия гриппа-испанки, от которой погибло в мире, по различным оценкам, от 20 до 50 миллионов человек. Во время Второй мировой войны она вместе с ее матерью пешком покинула оккупированную зону Франции.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса во Франции превысило отметку в 130 тысяч, скончались почти 24,6 тысячи человек.