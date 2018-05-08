104-летний австралийский ученый прибыл в Швейцарию, чтобы покончить с собой

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 104-летний австралийский ученый прибыл в Швейцарию, чтобы ему помогли расстаться с жизнью. Как сообщает Report, Дэвид Гудолл заявил журналистам по прибытии, что своим шагом надеется послать соответствующий мессидж австралийским законодателям, передает AP.

«Мой мессидж в том, что когда человек переходит рубеж в 50 или 60 лет, он должен быть свободным в своем выборе и сам решать, хочет ли он жить или нет», - сказал Гудолл, виля в инвалидном кресле. Он отметил, что хотя и страдает смертельной болезнью, но надеется, что его решение расстаться с жизнью жизнь в Швейцарии, которая позволяет подобные самоубийства, в отличие от Австралии, однажды изменит умы австралийских законодателей.

«Я бы хотел, чтобы система изменилась, но я сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие десять лет», - сказал он.

Ожидается, что Гудолл встретится 8 мая с врачом, который оценит его психическое состояние и проведет еще одну пресс-конференцию. В четверг, 10 мая, он планирует проглотить смертельный коктейль с химикатами, и расстаться с жизнью.

На вопрос, уверен ли он в том, что хочет сделать это, Гудолл ответил: «О да, именно для этого я здесь!» Швейцария является одной из терпимых стран в вопросе самоубийства. Представители швейцарской группы «Life Circle», которая помогает Гудоллу, говорят, что только Швейцария и Колумбия позволяют и помогают иностранцам расстаться с жизнью.