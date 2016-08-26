Ziraat Yatırım повысил рыночную стоимость акций Petkim на 11%

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Инвестиционная компания Ziraat Yatırım повысила рыночную стоимость акций крупнейшего актива Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - нефтехимического холдинга Petkim.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Ziraat Yatırım повысила рыночную стоимость акций нефтехимической компании на 11% - с 4,60 до 5,10 турецких лир.

В отчете Ziraat Yatırım по Petkim Holding приводятся положительные показатели холдинга за второй квартал: “Чистая прибыль Petkim за второй квартал года выросла на 27% - до 226,9 млн. турецких лир и оказалась выше прогнозов Ziraat Yatırım (169 млн. лир) и рыночных ожиданий (153 млн. лир). Доходы от продаж Petkim во втором квартале увеличились на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 1,18 млрд. лир. Общая прибыль компании выросла на 28,5% - до 264,8 млн. лир. Кроме того, доходы от других видов деятельности выросли с 7,1 млн. лир во втором квартале прошлого года до 18,2 млн. лир в соответствующем периоде этого года”.

Отмечается, что по итогам первого полугодия показатели Petkim в 2016 году ожидаются выше, чем в 2015-м.