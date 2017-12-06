Завтра в Баку состоится заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ 7 декабря в Баку пройдет 14-е заседание азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, в заседании примут участие делегации, возглавляемые сопредседателями межправительственной комиссии, министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым и министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым.

После двусторонней встречи министров энергетики Азербайджана и Казахстана состоится заседание межправительственной комиссии. В повестку дня Комиссии включены вопросы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, труда, занятости и социальной защиты, культуры и туризма, образования и охраны окружающей среды. Также межправительственная комиссия подведет итоги деятельности по соответствующим областям, упомянутым в протоколе 13-го заседания в Астане 22 сентября 2016 года.

По итогам заседания будет подписан протокол.