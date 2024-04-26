О нас

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 89 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 89 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,59 доллара или 0,66%, до 88,9 доллара.
Энергетика
26 апреля 2024 г. 09:18
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 89 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,59 доллара или 0,66%, до 88,9 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила 89,01 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls below $89
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 89 dollardan aşağı düşüb

Другие новости из категории

SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
SOCAR не намерен отказываться от участия в израильском проекте  
26 апреля 2024 г. 09:51
Минэнерго Казахстана прогнозирует рост добычи газа в стране в этом году
Минэнерго Казахстана прогнозирует рост добычи газа в стране в этом году
26 апреля 2024 г. 09:49
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
SOCAR изучает возможность совместной зарубежной деятельности с венгерской MOL 
26 апреля 2024 г. 09:40
Нефть марки Brent подорожала до 89,35 доллара за баррель
Нефть марки Brent подорожала до 89,35 доллара за баррель
26 апреля 2024 г. 09:39
SOCAR: AGMR может стать следующим важным вкладом в сокращение эмиссии в Азербайджане
ФотоSOCAR: AGMR может стать следующим важным вкладом в сокращение эмиссии в Азербайджане
25 апреля 2024 г. 20:23
Баку и Эр-Рияд будут сотрудничать в сфере перехода к зеленой энергетике в рамках председательства Азербайджана на COP29
Баку и Эр-Рияд будут сотрудничать в сфере перехода к зеленой энергетике в рамках председательства Азербайджана на COP29
25 апреля 2024 г. 17:54
Подписан меморандум между SOCAR и Государственной налоговой службой
ФотоПодписан меморандум между SOCAR и Государственной налоговой службой
25 апреля 2024 г. 17:43
Cпотовые поставки азербайджанского газа в Турцию в мае составят 1 млн кубометров
Cпотовые поставки азербайджанского газа в Турцию в мае составят 1 млн кубометров
25 апреля 2024 г. 15:14
Завод SOCAR в Турции увеличил импорт нефти из России в 2 раза
Завод SOCAR в Турции увеличил импорт нефти из России в 2 раза
25 апреля 2024 г. 14:11
Министры: С апреля первые молекулы азербайджанского газа поступили в Венгрию
Министры: С апреля первые молекулы азербайджанского газа поступили в Венгрию
25 апреля 2024 г. 13:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi