​Заложен фундамент лаборатории нефтеперерабатывающего завода Star

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев, вице-президенты SOCAR Сулейман Гасымов, Эльшад Насиров, Бадал Бадалов, начальник отдела инвестиций, председатель правления компании SOCAR Turkey Вагиф Алиев ознакомились с ходом реализации инвестиционных проектов на полуострове Petkim в регионе Алиага вблизи Измира.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу SOCAR, руководству SOCAR были представлены презентации по реализованному на 30% проекту нефтеперерабатывающего завода Star, проекту порта Petlim, первую фазу которого планируется завершить в октябре, и Petkim Holding, чистая прибыль которого за первое полугодие текущего года составила 232 млн. турецких лир.

После презентаций Р.Абдуллаев поделился своим мнением по поводу проделанных работ. Он отметил, что нефтехимический комплекс ''Petkim завершил первое полугодие с положительными показателями, а работы на нефтеперерабатывающем заводе Star продвигаются по графику. Президент SOCAR выразил уверенность, что в ближайшее время Petlim будет сдан в эксплуатацию.

Затем Р.Абдуллаев и сопровождающие его представители руководства компании приняли участие в церемонии закладки фундамента здания лаборатории нефтеперерабатывающего завода Star. После церемонии руководство SOCAR провело осмотр волнореза длиной 300 м и парома длиной 700 м.

Руководство SOCAR сопровождали генеральный исполнительный директор SOCAR Turkey Кянан Явуз, первый заместитель генерального исполнительного директора Самир Керимли и генеральный директор Petkim Садеддин Горгуд.