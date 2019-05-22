​Заложен фундамент интерконнектора IGB

Церемония закладки фундамента интерконнектора Болгария-Греция (Interconnector Greece-Bulgaria-IGB) состоялась сегодня вблизи села Кирково на юге Болгарии.

Как сообщает Report, на церемонии присутствовали премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов.

Выступая на церемонии, премьер-министр Болгарии отметил, что этот проект имеет стратегическое значение не только для двух стран, но и для стран Западных Балкан и Европы в целом.

Премьер-министр Греции заявил, что IGB превратит балканские страны в энергетический хаб.

Отметим, что IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к Трансадриатическому трубопроводу (TAP). Болгария через IGB будет получать 1 млрд кубометров азербайджанского газа в год.

Госкомпания Bulgargaz EAD подписала с консорциумом "Шахдениз" контракт на закупку 1 млрд кубометров газа с месторождения “Шахдениз-2”. Азербайджанский газ покроет 25-30% потребностей Болгарии в природном газе. Ожидается, что строительство IGB будет завершено во второй половине 2020 года. Общая инвестиционная стоимость интерконнектора составляет 220 млн евро.

Длина интерконнектора составляет 182 км, из которых 150 км пролегает по территории Болгарии. Пропускная способность интерконнектора предусмотрена в объеме 3-5 млрд кубометров.