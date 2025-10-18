Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Выработка солнечной энергии в Азербайджане увеличилась на 12%

    Энергетика
    • 18 октября, 2025
    • 15:27
    На солнечных электростанциях Азербайджана в январе-сентябре этого года выработано 484,1 млн кВт/час электроэнергии.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12% больше по сравнению с показателями за 9 месяцев прошлого года.

    За отчетный период в Азербайджане было произведено 20 млрд 502,9 млн кВт/час электроэнергии, что на 0,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из этого объема 19 млрд 817,2 млн кВт/час составила товарная электроэнергия, что соответствует показателю годичной давности.

    Из общего объема 2 млрд 382,6 млн кВт/час приходится на гидроэлектростанции (рост на 1,5 % за год), 16 млрд 919,5 млн кВт/час - на тепловые электростанции (-0,4%), 159 млн кВт/час - на электроэнергию, полученную от сжигания отходов (-1,3%).

    За отчетный период на ветровых электростанциях было произведено 31 млн кВт/час электроэнергии, что на 26,4% меньше по сравнению с показателями за 9 месяцев 2024 года.

