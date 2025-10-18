Azərbaycanda günəş enerjisinin istehsalı 12 % artıb
- 18 oktyabr, 2025
- 15:04
Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanda günəş elektrik stansiyalarında 484,1 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən verdiyi məlumata görə, bu, ötən ilin 9 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 12 % çoxdur.
Hesabat dövründə Azərbaycanda 20 milyard 502,9 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,1 % çoxdur. Bunun 19 milyard 817,2 milyon kVt/saatı əmtəəlik elektrik enerjisi olub ki, bu da illik müqayisədə eynidir.
Bunun 2 milyard 382,6 milyon kVt/saatı su elektrik stansiyalarının (il ərzində 1,5 % artıb), 16 milyard 919,5 milyon kVt/saatı isə istilik elektrik stansiyalarının (-0,4 %), 159 milyon kVt/saat tullantıların yandırılmasından alınan elektrik enerjisi (-1,3 %) istehsalının payına düşür.
Hesabat dövründə küləklə işləyən elektrik stansiyalarında 31 milyon kVt/saat elektrik enerjisi istehsal edilib ki, bu da 2024-cü ilin 9 ayının göstəriciləri ilə müqayisədə 26,4 % azdır.