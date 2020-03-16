​Второй танкер с азербайджанской нефтью прибыл в порт Одессы

Прокачка азербайджанской нефти из порта Одессы по нефтепроводу "Одесса-Броды" начата, в ближайшее время нефть начнет поступать на территорию Беларуси.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

В минувшее воскресенье в одесский порт прибыл второй танкер в рамках договоренностей с SOCAR Trading.

"Прокачка нефти по нефтепроводу "Одесса-Броды" была начата на выходных, в ближайшее время нефть начнет поступать в нефтепровод "Броды-Мозырь", - сказал Тищенко.

Он также сообщил, что "танкер с 80 тыс. тонн нефти Urals из Новороссийска в воскресенье прибыл в порт Одессы".

Как сообщалось, SOCAR Trading (дочерняя структура Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR)) в марте поставит для Беларуси три партии нефти общим объемом около 250 тыс. тонн через порт Одессы и нефтепровод "Одесса-Броды". 12 марта в одесский порт из Джейхана прибыл танкер с 90 тыс. тонн азербайджанской нефти Azeri Light, 15 марта - 80 тыс. тонн Urals из Новороссийска, ожидается еще 80 тыс. тонн нефти сорта Azeri Ligthиз Супсы.

Напомним, что в целом SOCAR поставит Беларуси 1 млн тонн нефти в 2020 году.