Вице-президент SOCAR выступил на форуме в Туркменистане

Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном вырос в 5 раз с 2020 года.

Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном вырос в 5 раз с 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров в ходе Международного нефтегазового форума в Ашхабаде.

По словам вице-президента Государственной нефтяной компании, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со странами прикаспийского региона и раскрытии потенциала Каспия, и для достижения этого Азербайджан видит необходимость в совместных усилиях.

Эльшад Насиров отметил, что азербайджано-туркменские отношения связывает многовековая дружба. Между государствами подписано более 100 документов о стратегическом партнерстве.

Особо было подчеркнуто подписание 21 января 2021 года Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Также было отмечено сотрудничество в области транспорта, где намечен определенный прогресс в двусторонних отношениях.