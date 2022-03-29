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Вице-президент SOCAR выступил на форуме в Туркменистане 

Вице-президент SOCAR выступил на форуме в Туркменистане  Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном вырос в 5 раз с 2020 года.
Энергетика
29 марта 2022 г. 15:14
Вице-президент SOCAR выступил на форуме в Туркменистане 

Товарооборот между Туркменистаном и Азербайджаном вырос в 5 раз с 2020 года.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров в ходе Международного нефтегазового форума в Ашхабаде.

По словам вице-президента Государственной нефтяной компании, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве со странами прикаспийского региона и раскрытии потенциала Каспия, и для достижения этого Азербайджан видит необходимость в совместных усилиях.

Эльшад Насиров отметил, что азербайджано-туркменские отношения связывает многовековая дружба. Между государствами подписано более 100 документов о стратегическом партнерстве.

Особо было подчеркнуто подписание 21 января 2021 года Меморандума о взаимопонимании по совместной разведке, разработке и освоении углеводородного месторождения "Достлуг" в Каспийском море.

Также было отмечено сотрудничество в области транспорта, где намечен определенный прогресс в двусторонних отношениях.

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Версия на азербайджанском языке SOCAR-ın vitse-prezidenti Türkmənistandakı forumda iştirak edib
Версия на английском языке SOCAR vice president delivers speech at forum in Turkmenistan

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