Венесуэла считает необходимым достичь соглашения о стабилизации добычи нефти

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Венесуэла считает необходимым достичь на высшем уровне соглашения о стабилизации добычи нефти в ближайшие недели, иначе цены на нефть станут нестабильны.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter Министерства нефти Венесуэлы.

"После того, как состоится министерская встреча ОПЕК, мы хотим подписать соглашение на высшем уровне, на уровне лидеров. Если мы не придем к соглашению в ближайшие недели, мы попадем в ситуацию, когда цены будут разбалансированы. Сейчас цель - включить все неопековские страны, самой важной из которых является Россия", - говорится в сообщении.

Окончательное решение по соглашению должно быть принято на заседании ОПЕК 30 ноября в Вене.