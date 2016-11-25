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    Венесуэла считает необходимым достичь соглашения о стабилизации добычи нефти

    В противном случае цены станут нестабильны

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Венесуэла считает необходимым достичь на высшем уровне соглашения о стабилизации добычи нефти в ближайшие недели, иначе цены на нефть станут нестабильны.

    Как передает Report, об этом говорится в Twitter Министерства нефти Венесуэлы.

    "После того, как состоится министерская встреча ОПЕК, мы хотим подписать соглашение на высшем уровне, на уровне лидеров. Если мы не придем к соглашению в ближайшие недели, мы попадем в ситуацию, когда цены будут разбалансированы. Сейчас цель - включить все неопековские страны, самой важной из которых является Россия", - говорится в сообщении.

    Окончательное решение по соглашению должно быть принято на заседании ОПЕК 30 ноября в Вене.

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