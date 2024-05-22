ВБ одобрил для Грузии 35 млн долларов на подготовку по проекту Черноморского подводного кабеля

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил кредит в размере 35 млн долларов для Грузии в рамках первой, подготовительной фазы программы повышения энергетической безопасности за счет объединения энергосистем и возобновляемых источников

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил кредит в размере 35 млн долларов для Грузии в рамках первой, подготовительной фазы программы повышения энергетической безопасности за счет объединения энергосистем и возобновляемых источников энергии (ESPIRE).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Всемирного банка.

Программа ESPIRE в целом состоит из трех этапов с потенциальным объемом финансирования до 500 млн долларов США, ее целью является улучшение институциональных возможностей Грузии для развития проекта Черноморского подводного кабеля (BSSC), укрепление внутренней системы электропередачи и установление прямого энергосообщения между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой.

"Если Грузия и другие страны-участницы в конечном итоге решат реализовать проект Черноморского подводного кабеля, параллельно с первой фазой программы ESPIRE начнется финансирование второй фазы по усилению наземной сети электропередачи в Грузии и, потенциально, в других странах, что будет иметь решающее значение для обмена электроэнергией через подводную кабельную систему", - говорится в информации.

В рамках третьей фазы программы будет финансироваться строительство самого подводного кабеля вместе с другими инвесторами.

"Компонент параллельного оптоволоконного кабеля, предусмотренного в том же коридоре по дну Черного моря, вероятно, также привлечет значительные частные инвестиции", - отмечают во Всемирном банке.

"Проект Черноморского подводного кабеля потенциально может стать трансформационным связующим звеном между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой, помогая странам по обе стороны Черного моря повысить энергетическую безопасность, обеспечить декарбонизацию и развивать возобновляемые источники энергии, а также расширить прямую цифровую связь", - отмечает региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Роланда Прайс.

Соглашение о прокладке кабеля мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км, по которому электроэнергия из Азербайджана и Грузии будет идти в Европу, подписано в декабре 2022 году между правительствами Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии.