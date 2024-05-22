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ВБ одобрил для Грузии 35 млн долларов на подготовку по проекту Черноморского подводного кабеля

ВБ одобрил для Грузии 35 млн долларов на подготовку по проекту Черноморского подводного кабеля Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил кредит в размере 35 млн долларов для Грузии в рамках первой, подготовительной фазы программы повышения энергетической безопасности за счет объединения энергосистем и возобновляемых источников
Энергетика
22 мая 2024 г. 13:42
ВБ одобрил для Грузии 35 млн долларов на подготовку по проекту Черноморского подводного кабеля

Совет исполнительных директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил кредит в размере 35 млн долларов для Грузии в рамках первой, подготовительной фазы программы повышения энергетической безопасности за счет объединения энергосистем и возобновляемых источников энергии (ESPIRE).

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Всемирного банка.

Программа ESPIRE в целом состоит из трех этапов с потенциальным объемом финансирования до 500 млн долларов США, ее целью является улучшение институциональных возможностей Грузии для развития проекта Черноморского подводного кабеля (BSSC), укрепление внутренней системы электропередачи и установление прямого энергосообщения между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой.

"Если Грузия и другие страны-участницы в конечном итоге решат реализовать проект Черноморского подводного кабеля, параллельно с первой фазой программы ESPIRE начнется финансирование второй фазы по усилению наземной сети электропередачи в Грузии и, потенциально, в других странах, что будет иметь решающее значение для обмена электроэнергией через подводную кабельную систему", - говорится в информации.

В рамках третьей фазы программы будет финансироваться строительство самого подводного кабеля вместе с другими инвесторами.

"Компонент параллельного оптоволоконного кабеля, предусмотренного в том же коридоре по дну Черного моря, вероятно, также привлечет значительные частные инвестиции", - отмечают во Всемирном банке.

"Проект Черноморского подводного кабеля потенциально может стать трансформационным связующим звеном между Южным Кавказом и Юго-Восточной Европой, помогая странам по обе стороны Черного моря повысить энергетическую безопасность, обеспечить декарбонизацию и развивать возобновляемые источники энергии, а также расширить прямую цифровую связь", - отмечает региональный директор Всемирного банка на Южном Кавказе Роланда Прайс.

Соглашение о прокладке кабеля мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км, по которому электроэнергия из Азербайджана и Грузии будет идти в Европу, подписано в декабре 2022 году между правительствами Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии.

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Версия на английском языке WB approves $35M investment for Black Sea Submarine Cable Project preparatory activities

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