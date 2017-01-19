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    В управлениях и предприятиях SOCAR почтили память шехидов 20 Января

    Январская трагедия не смогла сломить волю азербайджанского народа и борьбу за национальную свободу

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ По случаю Дня всенародной скорби – 20 Января в управлениях и предприятиях SOCAR проходят мероприятия, а также минутой молчания чтят память шехидов.

    Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на приуроченном к этой дате мероприятии в Производственном объединении "Азнефть" гендиректор предприятия Дашгын Искендеров предоставил информацию о трагедии 20 Января, ставшей актом военно-политической агрессии советского режима против Азербайджана.

    Мероприятия, приуроченные к 27-й годовщине трагедии, также прошли в Строительно-монтажном управлении и заводе "Этилен-полиэтилен" Производственного объединения "Азерхимия" SOCAR, на Бакинском заводе глубоководных оснований, Центре организации кадровой подготовки Управления образования, обучения и сертификации, Управлении экологии, Бакинской высшей школе нефти. 

    Было отмечено, что январская трагедия не смогла сломить волю азербайджанского народа и борьбу за национальную свободу. 

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