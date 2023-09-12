В Туркменистане на месторождении "Галкыныш" получен новый приток газа

Новый промышленный приток газа мощностью в 2,2 млн кубометров в сутки получен из новой скважины на месторождении "Галкыныш" в результате прострелочно-взрывных работ.

Новый промышленный приток газа мощностью в 2,2 млн кубометров в сутки получен из новой скважины на месторождении "Галкыныш" в результате прострелочно-взрывных работ.

Как сообщает Report, cкважина №238 относилась к категории глубоких: планировалось, что специалисты управления "Туркменгазбуравлаиш" госконцерна "Туркменгаз" пробурят 4,557 тысяч метров вглубь. Когда до места залегания топлива осталось около 189 метров, газовики совершили манипуляции со взрывчатыми веществами для ускоренного бурения на экстремальных глубинах.

Успешная перекачка газа из скважины осуществлялась с помощью оборудования от японской компании Sumitomo. Работа, выполненная по всем стандартам и нормам бурения, позволит эксплуатировать скважину долгое время.

Месторождение "Галкыныш" - это концентрация крупных месторождений в Марыйской области Туркменистана, чьи запасы оцениваются в 26,2 трлн кубометров газа, а с учетом недавно открытых новых запасов залежей "Каракел" - 27,4 трлн кубометров голубого топлива.