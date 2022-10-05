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В Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум

В Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум 5-6 октября в Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум.
Энергетика
5 октября 2022 г. 14:36
В Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум

5-6 октября в Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В первый день форума, который продлится два дня, состоятся заседания совместных рабочих групп по углеводородной и нефтехимической продукции, использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, рынку электроэнергии, распределению и передаче электроэнергии.

На второй день мероприятия запланированы выступления ряда высокопоставленных лиц, в том числе министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, а также подписание протокола по итогам форума.

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Версия на английском языке Istanbul to host 2nd Azerbaijan-Turkiye Energy Forum
Версия на азербайджанском языке İstanbulda Azərbaycan-Türkiyə 2-ci Enerji Forumu keçiriləcək

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