В Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум

5-6 октября в Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум.

5-6 октября в Стамбуле пройдет 2-й азербайджано-турецкий энергетический форум.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

В первый день форума, который продлится два дня, состоятся заседания совместных рабочих групп по углеводородной и нефтехимической продукции, использованию возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, рынку электроэнергии, распределению и передаче электроэнергии.

На второй день мероприятия запланированы выступления ряда высокопоставленных лиц, в том числе министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, а также подписание протокола по итогам форума.