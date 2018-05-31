Аднан Ахмедзаде - исполнительный председатель SOCAR Trading

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ В руководстве SOCAR Trading произошли изменения.

Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), Аднан Ахмедзаде назначен исполнительным председателем SOCAR Trading.

До этого А.Ахмедзаде был членом Правления SOCAR Trading и долгие годы принимал активное участие в управлении компанией.

Согласно сообщению, Эмиль Байрамлы назначен финансовым директором SOCAR Trading, Марьям Алмасзаде - исполнительным директором компании.

Отмечается, что Арзу Азимов продолжает свою деятельность в SOCAR Trading и его новая должность вскоре будет объявлена.