В прошлом году в Азербайджане газифицировано 483 многоэтажных дома

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В декабре 2017 года Производственное объединение "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) рассмотрело обращения юридических и физических лиц и на основе представленных документов обеспечило газификацию 71 многоэтажного дома.

Как сообщает Report со ссылкой на объединение, в этих зданиях проживает в общей сложности 2 968 семей.

В прошлом году в целом газифицировано 483 многоэтажных дома, в которых имеется 21 445 квартир.

Отметим, что ПО "Азеригаз" заинтересовано в обеспечении в короткие сроки "голубым топливом" любого представившего необходимые документы многоэтажного дома, отвечающего нормативно-техническим требованиям и требованиям безопасности.