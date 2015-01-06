​В прошлом году SOCAR произвел бурильные работы протяженностью 127 км

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в декабре 2014 года произвела бурильные работы (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) протяженностью 8 506 метров. Из них 8 062 метра относится к эксплуатационным, а 444 метра к разведывательным работам.

Об этом Report сообщили в департаменте по связям с общественностью SOCAR.

В целом, за 2014 год по SOCAR (за исключением совместных предприятий и операционных компаний) произведены бурильные работы протяженностью 127 346 метров. Из них 124 718 метров приходятся на долю эксплуатационных, а 2 628 метров - разведывательных работ.