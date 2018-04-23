В прогноз по численности буровых установок в США внесены корректировки

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Аналитики Simmons & Co немного повысили прогноз среднего числа установок для бурения нефти и газа в США.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, прогноз скорректирован до 1 014 штук в 2018 году и 1 129 в 2019 году. Предыдущий прогноз предполагал рост до 1 013 и 1 129 штук соответственно.

Число установок для бурения нефтяных скважин в США выросло на прошлой неделе на 5 штук, до 820, показали данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

Число буровых установок является ранним индикатором объема будущей добычи нефти в США. В апрельском обзоре Управление энергетической информации (EIA) повысило прогноз нефтедобычи в США на 2019 год до 11,44 млн баррелей в сутки. Ранее ведомство ожидало рост до 11,27 млн баррелей в сутки.

В 2018 году добыча нефти в США составит 10,69 млн баррелей в сутки, прогнозирует EIA.