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    В первом полугодии в Азербайджане потреблено 5,2 млрд кубометров газа

    В первом полугодии этого года запасы товарного природного газа в стране составили 11,8 млрд кубометров

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В первом полугодии этого года запасы товарного природного газа в Азербайджане составили 11,8 млрд кубометров.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 78,9% запасов газа сформировалось за счет добычи, 14,5% - остатков запасов на начало года, 6,6% - импорта.

    За отчетный период объем добычи товарного природного газа составил 9,3 млрд кубометров, остатки запасов на начало года - 1,7 млрд кубометров, объем импорта – 779 млн кубометров.

    На внутреннее потребление ушло 43,8% запасов газа, экспортировано 37,4%, потери составили 4,5%, резервы на начало июля – 14,3%.

    За первое полугодие в стране потреблено 5,2 млрд кубометров, на экспорт ушло 4,4 млрд кубометров, потери составили 531 млн кубометров, резервы на начало июля – 1,7 млрд кубометров газа.

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