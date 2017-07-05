В первом полугодии из порта Джейхан экспортировано 12 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ В июне 2017 года из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 2 015 323 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 429 248 тонн этого объема.

За январь-июнь из порта Джейхан экспортировано 12 290 851 тонн нефти.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC по 1 июня 2017 года из порта Джейхан экспортировано 332 125 450 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.