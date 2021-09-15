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В Карабахе сэкономят более 60 тыс. гектаров полезных земельных площадей

В Карабахе сэкономят более 60 тыс. гектаров полезных земельных площадей Председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной Открытым акционерным обществом на освобожденных от оккупации территориях на основании концепции "Умной сети".
Энергетика
15 сентября 2021 г. 16:56
В Карабахе сэкономят более 60 тыс. гектаров полезных земельных площадей

Председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной Открытым акционерным обществом на освобожденных от оккупации территориях на основании концепции "Умной сети".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был проинформирован на открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции "Бузовна-1", построенной в Хазарском районе столицы.

"На освобожденных от оккупации территориях, согласно концепции "Умная сеть", осуществлено экономическое обоснование современных, более устойчивых двухступенчатых 110/35-киловольтных сетей. В сравнении с традиционными сетями в сетях такого типа упрощается схема электроснабжения, в разы возрастают надежность и рентабельность, до 6 лет сокращается срок строительства, экономятся время проектирования и документирования, а также более 60 тысяч гектаров полезных земельных площадей. Устанавливаются опоры, изготовленные из современного стекловолокнистого, композитного материала, которые наряду с устойчивостью к суровым климатическим и эксплуатационным условиям, требуют меньше расходов. Таким образом, в результате применения современных технологий повысится устойчивость сети электроснабжения и будут сэкономлены крупные финансовые средства", - сказал он.

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