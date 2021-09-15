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На освобожденных территориях создается инфраструктура для высокоскоростного интернета

На освобожденных территориях создается инфраструктура для высокоскоростного интернета Председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной открытым акционерным обществом на освобожденных от оккупации территориях на основании концепции «Умной сети».
Энергетика
15 сентября 2021 г. 15:44
На освобожденных территориях создается инфраструктура для высокоскоростного интернета

Председатель ОАО "Азеришыг" Вугар Ахмедов проинформировал президента Ильхама Алиева о работе, проделанной открытым акционерным обществом на освобожденных от оккупации территориях на основании концепции "Умной сети".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев был проинформирован на открытии новой 110/35/10-киловольтной подстанции "Бузовна-1", построенной в Хазарском районе столицы.

Было отмечено, что при обеспечении электроснабжения города Шуша и поселка Суговушан впервые были применены защищенная и изолированная кабельная линия, модель распределительной сети современного типа. В целом в снабжении освобожденных от оккупации территорий электроэнергией успешно продолжается применение инновационных технологий. Так, в целях повышения технико-экономической эффективности защищенных и изолированных кабельных линий современного типа предусмотрено применение защищённых кабелей, оснащённых новым фибер-оптическим каналом. Тем самым появляется возможность передачи как электроэнергии, так и качественной интернет-сети. Таким образом, отпадает необходимость в налаживании дополнительной инфраструктуры для создания высокоскоростной интернет-сети, представляющей важное значение в реализации проектов "Умный город" и "Умное село", и повышаются показатели экономической эффективности. С другой стороны каждый абонент посредством одной кабельной линии будет иметь выход как на электроэнергию, так и по устойчивому и высокоскоростному оптическому каналу – на линии связи и интернет.

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