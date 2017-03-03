В этом году из порта Джейхан на мировой рынок экспортировано 4,1 млн тонн азербайджанской нефти

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале из порта Джейхан (Средиземное море, Турция) на мировой рынок экспортировано 4 131 722 тонн азербайджанской нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR), на февраль пришлось 2 082 936 тонн из общего объема экспорта из порта Джейхан за первые два месяца. Госнефтефонду Азербайджана (ГНФАР) принадлежит 1 232 097 тонн этого объема.

В целом, с момента сдачи в эксплуатацию трубопровода BTC (июнь 2006 года) по 1 марта 2017 года из порта Джейхан экспортировано 323 966 321 тонн азербайджанской нефти.

Отметим, что трубопровод BTC берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку. Ежесуточная пропускная способность трубопровода составляет 1,2 млн баррелей нефти.