О нас

В этом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 18%

В этом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 18% В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал 7 млрд 706 млн 860,61 тыс. кубометров природного газа на сумму 2 млрд 758 млн 782,82 тыс. долларов США.
Энергетика
16 мая 2024 г. 12:01
В этом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 18%

В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал 7 млрд 706 млн 860,61 тыс. кубометров природного газа на сумму 2 млрд 758 млн 782,82 тыс. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18,3% больше показателя аналогичного периода 2023 года в количественном и в 2 раза меньше - в стоимостном выражении.

В январе-апреле текущего года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 33,77%.

В январе-апреле текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 13 млрд 633 млн 364,7 тыс. долларов США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan boosts natural gas exports by over 18%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan təbii qaz ixracını 18 %-dən çox artırıb

Экслюзивные новости

Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi