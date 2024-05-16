В этом году Азербайджан увеличил экспорт природного газа более чем на 18%

В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал 7 млрд 706 млн 860,61 тыс. кубометров природного газа на сумму 2 млрд 758 млн 782,82 тыс. долларов США.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 18,3% больше показателя аналогичного периода 2023 года в количественном и в 2 раза меньше - в стоимостном выражении.
В январе-апреле текущего года доля природного газа в общем экспорте Азербайджана составила 33,77%.
В январе-апреле текущего года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 13 млрд 633 млн 364,7 тыс. долларов США.