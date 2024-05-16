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В этом году Азербайджан экспортировал около 7 млн тонн нефти

В этом году Азербайджан экспортировал около 7 млн тонн нефти В январе-апреле текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 6 млн 928 тыс. 455,79 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.
Энергетика
16 мая 2024 г. 12:19
В этом году Азербайджан экспортировал около 7 млн тонн нефти

В январе-апреле текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 6 млн 928 тыс. 455,79 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, стоимость сырой нефти, экспортированной из Азербайджана за последние 4 месяца, составила 4 млрд 364 млн 589,72 тыс. долларов США.

Объем экспортированной сырой нефти за отчетный период на 25% меньше, чем в январе-апреле 2023 года, а ее стоимость на 23,6% меньше.

Доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем экспорте Азербайджана в этом году составила 53,43%.

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Версия на английском языке Azerbaijan exports about 7 million tons of oil
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycan 7 milyon tona yaxın neft ixrac edib

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