В этом году Азербайджан экспортировал около 7 млн тонн нефти

В январе-апреле текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 6 млн 928 тыс. 455,79 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

В январе-апреле текущего года Азербайджан, согласно таможенным декларациям, экспортировал 6 млн 928 тыс. 455,79 тонны сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно информации, стоимость сырой нефти, экспортированной из Азербайджана за последние 4 месяца, составила 4 млрд 364 млн 589,72 тыс. долларов США.

Объем экспортированной сырой нефти за отчетный период на 25% меньше, чем в январе-апреле 2023 года, а ее стоимость на 23,6% меньше.

Доля сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, в общем экспорте Азербайджана в этом году составила 53,43%.