Министр энергетики Азербайджана принимает участие на заседании ОТГ в Будапеште

В Будапеште стартовало третье заседание министров энергетики Организации тюркских государств (ОТГ).

Как передает Report, об этом сообщается на странице организации в Twitter.

На заседании, проходящем под председательством главы МИД и торговли Венгрии Петера Сийарто, принимает участие министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.