В Баку пройдет международная выставка по энергетике и альтернативной энергии

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ С 31 мая по 3 июня в Баку Экспо Центре пройдет единственное специализированное событие в Каспийском регионе в сфере энергоэффективности и возобновляемой энергетики, 7-я Каспийская международная выставка "Энергетика и альтернативная энергия" (Caspian Power 2017).

Как сообщил Report организатор выставки - компания Iteca Caspian, выставка Caspian Power пройдет на одной площадке с крупнейшим мероприятием Прикаспийского региона в нефтегазовой области Международной выставкой "Нефть и газ Каспия" (Caspian Oil&Gas).

Официальную поддержку выставке оказывает министерство энергетики Азербайджана и Государственное агентство по альтернативным и возобновляемым энергетическим ресурсам.

Среди участников выставки ведущие компании-поставщики технологий в сфере энергетики из Азербайджана, Беларуси, Турции и других стран. Экспозиция выставки представит гидра и тепло электроэнергетику, атомную энергетику, приборы и средства измерения, контроля, управления и автоматического регулирования, промышленная и коммунально-бытовая энергетика, энергосберегающие технологии, радиочастотные кабели, кабели для промышленной автоматизации и многое другое.

Отметим, что выставка входит в серию ведущих событий по энергетике компании ITE Group и является зарекомендовавшим себя брендом среди отраслевых компаний.