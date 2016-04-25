​В Баку проходит международная нефтяная конференция

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку при поддержке SOCAR и совместной организации Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) и компании “Confidence Capital” Великобритании стартовала 4-я международная практическая конференция SOCAR "Каспий и Центральная Азия: торговля, логистика, нефтепереработка и нефтехимия", посвященная 93-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в международной конференции принимают участие 70 специалистов и экспертов из 19 стран. К работе конференции присоединились более 150 участников, в том числе, 23 специалиста и эксперта из Азербайджана.

На сегодняшнем пленарном заседании принимают участие государственные и правительственные лица, представители SOCAR, в том числе, руководители различных структур SOCAR, депутаты, представители различных международных компаний Казахстана, Туркменистана, Турции, Грузии, в том числе эксперты, приглашенные из разных стран.

Конференция пройдет в 9 сессиях, посвященным различным темам. В сессиях по следующим темам "Современные тенденции развития сфер нефтяной и химической промышленности Азербайджана", "Макроэкономический обзор нефтегазового рынка и рынка Центральной Азии и Прикаспия", "Оценка состояния и развития перспективы логистического коридора для поставок энергоносителей", "Газовый рынок региона", "Обзор нефтегазовой отрасли стран прикаспийского региона: добыча, нефтепереработка, потребление, импорт, экспорт", "Практические аспекты торговли нефтью и нефтепродуктами в регионе", "Развитие нефтепереработки и нефтехимической промышленности Азербайджана", "Развитие нефтепереработки и нефтехимической промышленности Каспийского региона и Центральной Азии", "Самые новые технологии и повышение эффективности производства" будут заслушаны различные доклады и пройдут обсуждения.

В рамках конференции для иностранных специалистов будут организованы визиты в производственные учреждения SOCAR.

Выступивший на открытии конференции ректор Бакинской Высшей Школы Нефти Эльмар Гасымов отметил, что целью проведения конференции является успешная пропаганда нефтяной стратегии, привлечение внимания специалистов к развитию Азербайджана, налаживание связей с представителями различных стран, обеспечение обмена информацией между SOCAR и международными партнерами.