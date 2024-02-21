В "Азеришыг" рассказали о причинах проблем с использованием счетчиков с NFC

В ОАО поступают жалобы от абонентов на проблемы при использовании смарт-счетчиков нового поколения с NFC-модулем.

В ОАО поступают жалобы от абонентов на проблемы при использовании смарт-счетчиков нового поколения с NFC-модулем.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня директор принадлежащего "Азеришыг" Центра обучения и инноваций Араз Мамедзаде на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, подобные вопросы должны расследоваться соответствующими департаментами: "Причиной подобных ситуаций могут быть какие-либо ошибки при считывании NFC. При установке каждого счетчика абонентам предоставляется инструкция по его использованию, которая включает условия хранения карт. В некоторых случаях сбой вызван дефектом производственного характера".

Начальник отдела Департамента информационных технологий ОАО "Азеришыг" Вусал Исаев сообщил, что на официальном сайте организации в видеоформате размещена вся необходимая информация: "Для пополнения баланса необходимо прикладывать карту к счетчику как минимум на 3 секунды. В 90% случаев проблема вызвана неправильным использованием карт, 1% обращений связан с производственным дефектом счетчиков, а в 9% случаев возникают проблемы с терминалами".