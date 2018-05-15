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    В Азербайджане созданы филиалы компаний SOCAR Absheron и SOCAR Karabakh

    Филиалами руководит начальник Управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев

    Баку. 15 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане созданы филиалы двух компаний, учрежденных Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) совместно с иностранными партнерами для эксплуатации газоконденсатного месторождения "Абшерон" и нефтегазового месторождения "Карабах".

    Как сообщает Report, 25 апреля министерство налогов зарегистрировало филиалы SOCAR Absheron и SOCAR Karabakh в Азербайджане.

    Оба филиала прошли регистрацию по адресу город Баку, Наримановский район, проспект Гейдара Алиева, 121, где расположен главный офис SOCAR. Филиалами руководит начальник Управления инвестиций SOCAR Вагиф Алиев.

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