В Азербайджане категории "население" передано 2,8 млрд кубометров природного газа

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В 2017 году в Азербайджане потребителям в категории "население" передано 2,8 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Кабинета министров по итогам деятельности за 2017 год.

По данным, Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) продала в отчетном периоде 11,6 млрд кубометров природного газа, из которых 10,2 млрд кубометров были реализованы на внутреннем рынке.

Нахчыванской Автономной Республике передано 270,5 млн кубометров природного газа.

"В результате предпринимаемых мер потери газа по стране сократились на 35,4 млн кубометров", - говорится в отчете.

Следует отметить, что отчет Кабинета министров представлен Милли Меджлису. Документ будет обсуждаться на пленарном заседании парламента 16 марта.