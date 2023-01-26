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Увеличение добычи газа в Ливии займет до пяти лет

Увеличение добычи газа в Ливии займет до пяти лет Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет.
Энергетика
26 января 2023 г. 17:47
Увеличение добычи газа в Ливии займет до пяти лет

Увеличение добычи газа в Ливии займет от трех до пяти лет.

Как передает Report, об этом заявил министр нефти заседающего в Триполи правительства национального единства (ПНЕ) Мухаммед Аун.

"У нас большие месторождения газа, их можно развивать. Возможно, что будет достаточно излишек для внутреннего потребления, а остальное может быть экспортировано. Согласно плану, увеличение добычи займет период от трех до пяти лет", - сказал Аун.

Ранее сообщалось о том, что итальянская Eni и британская BP достигли соглашения с ливийскими властями о разработке газовых шельфовых месторождений страны, речь идет о десятках триллионов кубометров газа.

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