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Eni и BP достигли соглашения с Ливией о разработке газовых месторождений

Eni и BP достигли соглашения с Ливией о разработке газовых месторождений Итальянская Eni и британская BP достигли соглашения с ливийскими властями о разработке газовых шельфовых месторождений страны, речь идет о десятках триллионов кубометров газа.
Энергетика
31 октября 2022 г. 16:00
Eni и BP достигли соглашения с Ливией о разработке газовых месторождений

Итальянская Eni и британская BP достигли соглашения с ливийскими властями о разработке газовых шельфовых месторождений страны, речь идет о десятках триллионов кубометров газа.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник глава Национальной нефтяной корпорации Ливии (NOC) Фархат Бенгдара.

"Мы закончили со всеми формальностями и договорились начать бурение в Средиземном море с компаниями BP и Eni в регионе C. Ожидаем там большие объемы газа, речь идет о десятках триллионов кубометров", - заявил он телеканалу Sky News Arabia. Всего же, по словам Бенгдары, подтвержденные запасы газа в стране превышают 80 трлн кубометров.

"К концу года ожидаем объявить о заключении инвестиционного контракта с Eni в размере 8 млрд долларов на разведку газовых месторождений на западе страны, в Средиземном море", - добавил Бенгдара.

Глава корпорации подчеркнул, что Ливия обладает значительным потенциалом в производстве и экспорте газа. Он отметил, что геологическое строение месторождений в Средиземном море аналогично египетскому месторождению Зохр, но по площади ливийские его значительно превосходят.

Также, по словам Бенгдары, Ливия рассчитывает на прибыль от нефтегазовой сферы в размере 35-37 млрд долларов в текущем году - рекордный показатель впервые с 2013 года.

Глава корпорации подчеркнул, что для поддержания нынешнего уровня добычи NOC необходимы инвестиции в размере 4-5 млрд долларов ежегодно. При этом добычу нефти NOC планирует увеличить до 2 млн баррелей в сутки в течение трех-пяти лет.

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Версия на английском языке Eni, BP reach agreement with Libya to develop gas fields

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