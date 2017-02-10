Управление энергетической информации США повысило прогноз по ценам на нефть

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США повысило прогноз по ценам на нефть на 2017 год на 2,8% или 1,5 доллара для каждого барреля.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом говорится в краткосрочном отчете по энергетическому сектору EIA.

Согласно отчету, в 2017 году ожидается рост потребления нефти и нефтепродуктов в глобальном масштабе, в связи с чем в текущем году среднегодовая цена на нефть WTI прогнозируется на уровне 54 доллара/баррель, Brent – 55 долларов/баррель. Отмечается, что в прошлом месяце прогноз составил 52,5 и 53,5 доллара/баррель соответственно.

При этом EIA оставило неизменным прогноз среднесуточной добычи в 2017 году на уровне 9 млн баррелей, и повысило прогноз на 2018 год с 9,3 до 9,5 млн баррелей.