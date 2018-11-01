Украина подняла цены на газ на 23,5%

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ С 1 ноября цена на газ для жителей Украины поднимется на 23,5% - до 8550 гривен ($305) за тысячу кубометров.

Как передает Report, такое решение было принято правительством по требованию главного кредитора Украины - Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы начинали переговоры с того, чтобы повысить тариф от нынешней цены на 60%. Но в результате наших переговоров и компромисса нашли другой подход. И цены с 1 ноября вырастут лишь на 23,5%, а не на 60%", - заявил накануне премьер-министр Владимир Гройсман.

По прогнозам министра социальной политики Украины Андрея Ревы, повышение цены на газ повлечет за собой увеличение тарифов на отопление и горячую воду.