​Украина оштрафовала "Газпром" на 3,5 млрд. долларов

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Антимонопольный комитет Украины принял решение о наложении штрафа на "Газпром" в размере 85 млрд. гривен (3,47 млрд. долларов).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил председатель комитета Юрий Терентьев.

Отмечается, что "Газпром" злоупотребляет монопольным положением на рынке газового транзита.

Напомним, что украинская компания "Нафтогаз" ранее оценила размер убытков от злоупотреблений "Газпрома" на транзитном рынке в размере 6 млрд. долларов. Антимонопольный комитет Украины заявил, что "Газпром" на протяжении 2009-2015 годов нарушал условия соглашения с "Нафтогазом".