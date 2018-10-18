Турция ведет переговоры с США об импорте иранской нефти

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтеперерабатывающая компания Турции Tupras ведет переговоры с властями США о возможности закупки иранской нефти после вступления в силу санкций Вашингтона против Тегерана.

Как сообщает Report, эту информацию распространило агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники в энергетической сфере.

"Компания хочет продолжить импортировать три-четыре партии иранской нефти в месяц, как и делала во время предыдущего раунда санкций. Но если США скажут прекратить импорт, то им придется это сделать", - сказал источник агентства.

По информации Reuters, с начала октября Турция уже закупила три партии иранской нефти общим объемом в 3 млн. баррелей.

Напомним, президент Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Более того, Трамп пообещал вернуть прежние санкции, среди которых и энергетические, которые, как ожидается, будут возобновлены 4 ноября.