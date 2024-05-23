Турция начала бурение новой разведочной скважины на черноморском шельфе

Турция приступила к бурению новой разведочной скважины в Черном море в целях поиска новых газовых залежей.

Турция приступила к бурению новой разведочной скважины в Черном море в целях поиска новых газовых залежей.

Об этом, как передает Report, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

"Буровое судно "Fatih" начало бурение новой скважины "Гектепе-2" на газовом месторождении "Сакарья". Наращивая добычу газа с одной стороны, мы продолжим разведку на новых участках", - написал министр сегодня в своем аккаунте в соцсети “X”.

Газовое месторождение "Сакарья" расположено в 150-170 км от побережья Турции на шельфе Черного моря. Открыто 21 августа 2020 года бурением сверхглубоководной разведочной скважины TUNA-1 с турецкого бурового судна шестого поколения "Fatih".

На начальном этапе на этом месторождении планируется добывать около 10 млн кубометров газа в сутки, или от 3,4 млрд до 4 млрд в год.

К 2028 году объем суточной добычи должен составить 40 млн кубометров (15 млрд кубометров в год).