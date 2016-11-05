Три европейских банка выделят для карбамидного завода кредит на сумму 249 млн евро

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Для привлечения государственных гарантированных и долгосрочных кредитов на финансирование проекта строительства карбамидного завода Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в Сумгайыте, к концу года ожидается завершение переговоров с южно-корейским Eximbank (KEXIM) тремя влиятельными европейскими банками.

Как сообщает Report, об этом завявил журналистам директор завода Хаял Джафаров.

По его словам, это банки Deutsche Bank (Германия), Societe Generale (Франция) и UniCredit (Италия-Германия): “В первом периоде проект финансирован за счет средств, выделенных из госбюджета. Для этих целей из бюджета выделено 208 млн манатов. В 2015 году принято решение о привлечении международных кредитов».

Х.Джафаров отметил, что до сегодняшнего дня из иностранных банков привлечено 201 млн евро: “Ведутся переговоры по привлечению еще 300 млн евро. То есть, вместе с уже привлеченными средствами предусмотрен кредит на сумму 500 млн евро. 51% (251 млн евро) общей суммы кредитов будут привлечены KEXIM, остальные 249 млн евро - из европейских банков. Эти банки выделят кредит по гарантии KEXIM”.

Отметим, что проект строительства карбамидного завода реализуется в рамках "Государственной программы по надежному обеспечению населения Азербайджана продовольственными товарами на 2008-2015 годы", утвержденной соответствующим распоряжением президента Азербайджана. С этой целью приобретен земельный участок площадью 24 га, находящийся в пользовании Производственного объединения "Азерикимья", и 19 октября 2011 года состоялась церемония закладки фундамента завода с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. В целях реализации проекта по строительству карбамидного завода 13 марта 2013 года между SOCAR и южнокорейской Samsung Engineering Co.Ltd. был подписан контракт об инжиниринге, поставках и строительстве. В рамках контракта после завершения строительства и проведения всех необходимых испытаний Samsung Engineering Co. Ltd. сдаст полностью готовый к эксплуатации завод Госнефтекомпании. В рамках контракта Samsung Engineering Co. Ltd. проведет строительно-монтажные работы, соответствующие испытания и тренинги для персонала, направленные на устранение проблем, которые могут возникнуть при эксплуатации завода.

На заводе, который будет состоять из отсеков по производству аммиака, жидкого и гранулированного карбамида, будет производиться 2 000 тонн карбамида в сутки.