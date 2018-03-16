Транспортировка по Баку-Тбилиси-Эрзурум увеличилась на 3%

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2018 года по магистральным газопроводам транспортировано 4 508,8 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 4,1% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

На трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум приходится 29,6% всего объема газа, прокачанного по магистральным газопроводам. По данному трубопроводу транспортировано 1,334 млрд кубометров газа, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, что Южно-Кавказский газопровод (Баку-Тбилиси-Эрзурум) построен для транспортировки азербайджанского газа, добываемого в рамках первого этапа разработки месторождения "Шахдениз". Трубопровод берет начало от Сангачальского терминала, расположенного недалеко от Баку, и до границы с Турцией пролегает по единому с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC) маршруту, соединяясь на территории Турции с газораспределительной сетью этой страны.

Газопровод сдан в эксплуатацию в конце 2006 года. По нему транспортируется газ с месторождения "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию.